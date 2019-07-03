لهذا السبب انسحبت قوات من الحشد الشعبي بالقرب من البوكمال السورية 

2019/07/03 | 19:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..أوضح مصدر رفيع في حكومة الانبار المحلية، الاربعاء، أسباب انسحاب عدد من فصائل قوات الحشد الشعبي من مواقعها في منطقة البوكمال السورية باتجاه القاطع الغربي للمحافظة.وقال المصدر لـ/ المعلومة /، إن “قوات من فصائل الحشد الشعبي (كتائب الابدال وسيد الشهداء) انسحبت من مواقعها بالقرب من منطقة البو كمال الى مناطق مختلفة من […]

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