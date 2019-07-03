2019/07/03 | 19:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم

عاد فريق الجوية بكرة القدم من النجف بنقاط مباراته مع نفط الوسط والفوز 2-1 ، في ختام الجولة 34 بمنافسات دو...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الجوية يعود من نفط الوسط بنقاط المباراة بدوري الكرة الممتاز) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الجوية يعود من نفط الوسط بنقاط المباراة بدوري الكرة الممتاز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).