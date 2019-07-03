المانيا: الايزيديين يعلمون اطفالهم مبادئ الايزدياتي وعادات وتقاليد المجتمع

2019/07/03 | 19:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – سفيان دلكاني كما يعلم الجميع ان العادات والتقاليد هي التي تحدد هوية المجتمعات، والحفاظ عليها في الدول أوروبية ليس بالأمر السهل، لاسيما وان هذه الدول تعلم الأطفال على الثقافة الأوربية، (التي تناقض عادات المجتمع وتقاليده)، لذلك قرر الايزيديين في مدينة “مونستر” الالمانية فتح مدرسة خاصة لتعليم الاطفال الايزيديين من اجل الحفاظ على …

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