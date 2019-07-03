2019/07/03 | 19:11

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الوفاق : النظام أسآء لسمعة البحرين والشعب بريء من ارتماء النظام في أحضان الصهاينة

قالت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية إن النظام أساء لشعب البحرين

ولأرضه وتاريخه العريق ومواقفه الانسانية والقومية والوطنية المشهود

لها وذلك بعد استضافته النظام لورشة البحرين المشئومة.واكدت الوفاق أن استضافة النظام البحريني للصهاينة بهدف المتاجرة

بالقضية المركزية للأمتين العربية والإسلامية عارٌ كبير وجريمة ستكتب

في الصفحات السوداء للتاريخ وهو أمر لا يُغتفر ووصمة عار في جبين

النظام ورموزه وأزلامه، وان الموقف الشعبي كله ضد هذه الحماقة والخروج

عن الثوابت.ولفتت الوفاق إلى ان شعب البحرين يمتلك سمعة عالية جداً وصورة ناصعة

لدى شعوب وحكومات العالم، وعرف بطيبته ونقاوته والايجابية والاحترام

لدى الجميع، وهو صاحب المواقف الشجاعة والصلبة في كل المحطات والملفات

ذات الطابع الانساني والقيمي ومناصرته للشعوب المضطهدة في العالم وان

استضافة صفقة بيع حقوق الشعب الفلسطيني في الارض والعودة شكلت مفترق

طرف مهم في تحديد مسار السلطة وخياراتهاوحملت الوفاق النظام مسؤولية استعداء الشعوب العربية والإسلامية واكدت

أن حماقات وصفقات النظام تجاوزت كل الخطوط الحمر وأن ما جري ويجري فيه

إساءة للشعب البحريني على حساب مصالح ضيقة استقوائية يسعى لها النظام

في ظل فقدانه الشرعية الشعبية.

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