2019/07/03 | 19:11

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العثور على 200 جثة في مقبرة جماعية بالرقة السورية (صور)

تم العثور على نحو 200 جثة في مقبرة جماعية في الرقة شمال سوريا،

حسبما ذكرت وكالة "أ ف ب" نقلا عن مصادر محلية اليوم الأربعاء.وقال ياسر الخميس، مسؤول فريق محلي متخصص في الرقة، للوكالة، "تم

العثور على مقبرة فيها 200 جثة على الأقل، وتضم المقبرة عشرات الحفر

وفي كل منها خمس جثث"، لافتا إلى العثور على جثث خمسة أشخاص بزي

برتقالي، وهو ما كان تنظيم داعش الارهابي يجبر ضحاياه على ارتدائه قبل

الإعدام.وذكرت وكالة "هاوار" الكردية، انتشلت القوات المختصة، من مقبرة معسكر

الطلائع الجماعية في مدينة الرقة، جثث 190 شخصا أعدمهم عناصر تنظيم

"داعش" الإرهابي ميدانيا.وبحسب تحاليل الطب الشرعي فإن بعض الجثث تعرضت لقطع الرأس وإلباس

"البدلة البرتقالية"، وجثامين 3 نساء تعرضت "للرجم" .وتستمر الفرق المختصة في منطقة الرقة بعملها في فتح المقابر الجماعية

التي خلفها داعش الارهابي والكشف عنها، في حين تم انتشال حوالي

4700 جثة حتى الآن لمدنيين.وتعتبر مقبرة "معسكر الطلائع" واحدة من أكبر المقابر التي تحوي جثامين

مدنيين أعدمهم داعش بينهم نساء، إضافة إلى مقبرة "الفخيخة".

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