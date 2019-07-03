2019/07/03 | 19:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رافضة رفع الراية البيضاء.. الصقور تواصل ملاحقة القيثارة بفوز صعب على العندليب هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/07/03 | 19:11.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رافضة رفع الراية البيضاء.. الصقور تواصل ملاحقة القيثارة بفوز صعب على العندليب) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رافضة رفع الراية البيضاء.. الصقور تواصل ملاحقة القيثارة بفوز صعب على العندليب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).