في استطلاع جديد: 78 بالمائة من الناخبين الامريكان لا يؤيدون صراعا عسكريا مع إيران

2019/07/03 | 19:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / ترجمة… اظهر استطلاع جديد للرأي في الولايات المتحدة أن الغالبية العظمى من الناخبين الامريكان يعارضون صراعا عسكريا مع ايران ويعربون عن تأييدهم لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشهر الماضي بعدم شن ضربة عسكرية ضد الجمهورية الإسلامية.وذكرت صحيفة ذي هيل الامريكية في تقرير ترجمته وكالة / المعلومة /، أن ” الاستطلاع الذي اجرته […]

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