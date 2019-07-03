لهذا السبب انسحبت قوات من الحشد الشعبي بالقرب من البوكمال السورية

2019/07/03 | 19:16

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بغداد:سومر نيوز

أوضح مصدر رفيع في حكومة الانبار المحلية، الاربعاء، أسباب انسحاب عدد من فصائل قوات الحشد الشعبي من موا...

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