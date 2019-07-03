انتصار صعب للقوة الجوية على نفط الوسط

2019/07/03 | 19:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ حقق فريق القوة الجوية، اليوم الاربعاء، فوزا صعبا على فريق نفط الوسط بهدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جرى بينهما ضمن الجولة 34 من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وسجل هدفي الفوز لفريق القوة الجوية اللاعبان عماد محسن وعلي يوسف، بينما سجل الهدف الوحيد لفريق نفط الوسط المحترف البرازيلي فرناندو.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد فريق القوة الجوية الى 78 نقطة في المركز الثاني، في حين تجمد رصيد فريق نفط الوسط عند 44 نقطة في المركز الثامن.

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