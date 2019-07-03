“بالفيديو” فوضى المرور بعدسة القانون.. انضباط بقواعد السير يثير دهشة رجل أمن في ساحة التحرير..!!!

2019/07/03 | 19:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات: يس عراق ابدى رجل أمن دهشة وهو يصور بعدسة هاتفه حالة التزام وانضباط لمواطن رفض المرور عبر ساحة التحرير وسط بغداد من دونان تضيء اشارات المرور على عكس السيارات الاخرى التي واصلت الاستمرار بالعبور والاشارة لا تزال حمراء.وبقي المواطن مصطفا في مكانه حتى اضاءت اشارت المرور باللون الاخضر ثم واصل المسير.وتضع حالات […]

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