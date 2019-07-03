القبض على ارهابي في قضاء الطوز

2019/07/03 | 19:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القت استخبارات قيادة فرقة الرد السريع،اليوم الاربعاء، القبض على احد قيادات عصابات داعش الارهابية الفارين في محافظة ديالى.

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