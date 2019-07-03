2019/07/03 | 19:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية التابعة لوزارة النقل، اليوم الأربعاء، تحقيقها زيادة كبيرة في اعداد المعتمرين الى الديار المقدسة على متن اسطول الناقل الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخطوط الجوية تحقق زيادة كبيرة في نسب اعداد المعتمرين خلال العام الحالي) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخطوط الجوية تحقق زيادة كبيرة في نسب اعداد المعتمرين خلال العام الحالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).