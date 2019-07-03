الاتحاد الكردستاني: إكمال حكومة الإقليم مرهون بمحافظ كركوك وستفشل إذا شكلت بمعزل عنا

2019/07/03 | 19:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… رهن الاتحاد الوطني الكردستاني، الأربعاء، نجاح حكومة إقليم كردستان بموافقة الحزب الديمقراطي على شرط منح محافظة كركوك لمرشح الاتحاد، فيما بين أن تشكيل حكومة الإقليم بمعزل عن الاتحاد ستكون فاشلة.وقال عضو الاتحاد غياث السورجي في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “حكومة الإقليم من الممكن إن تشكل خلال 48 ساعة في حال […]

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