2019/07/03 | 19:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار الدكتور بشير الحداد نائب رئيس مجلس النواب العراقي مساء اليوم الأربعاء مبنى وزارة الداخلية برفقة الأمين العام لمجلس النواب السيد سيروان عبدالله سيريني، وكان في إستقبالهم معالي وزير الداخلية السيد ياسين طاهر الياسري وكبار الضباط في الوزارة.الحداد وفي بداية اللقاء قدم خالص التهاني والتبريكات للسيد الوزير بمناسبة تسنمه منصبه، متمنياً له التوفيق والسداد

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بشير الحداد يهنئ وزير الداخلية الياسري بتسنمه منصبه ويؤكد على دعم المجلس للوزارات الأمنية والخدمية وكالة صدى الاعلام للانباء.

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