2019/07/03 | 19:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد المرجع الديني الكبير السيد محمد سعيد الحكيم، الأربعاء، أن الحشد الشعبي أوقف اكتساح تنظيم “داعش” الإرهابي للمنطقة، مشيرا إلى أن العراق ينعم بالأمن والامان بفضل مجاهدي الحشد الشعبي والتضحيات التي قدموها.جاء ذلك خلال زيارة وفد من اللواء الثاني في الحشد الشعبي برفقة الشيخ طاهر الخاقاني آمر اللواء، اليوم، الى المرجع الديني الكبير اية

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السيد الحكيم:الحشد الشعبي أوقف اكتساح داعش للمنطقة والعراق ينعم بالأمن والأمان بفضله وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السيد الحكيم:الحشد الشعبي أوقف اكتساح داعش للمنطقة والعراق ينعم بالأمن والأمان بفضله) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السيد الحكيم:الحشد الشعبي أوقف اكتساح داعش للمنطقة والعراق ينعم بالأمن والأمان بفضله) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).