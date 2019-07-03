2019/07/03 | 19:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت رئيسة مؤسسة الشهداء ناجحة عبد الامير الشمري، الأربعاء، عن موافقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي قصي السهيل على تدوير مقاعد الدراسات العليا لذوي الشهداء للفئات الثلاث (شهداء جرائم البعث, ضحايا الارهاب, الحشدالشعبي).وقالت الشمري في بيان تلقته وكالة صدى، إنها “تثمن موافقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي قصي السهيل على تدوير مقاعد الدراسات العليا

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مؤسسة الشهداء:وزارة التعليم توافق على طلب تدوير المقاعد للدراسات العليا لطلبة ذوي الشهداء وكالة صدى الاعلام للانباء.

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