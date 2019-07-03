في المثنى.. هربوا من شدة الحر فالتهمهم النهر !

2019/07/03 | 19:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميديا نيوز/..شهد نهر الفرات في محافظة المثنى حالات غرق عديدة خلال الشهرين الماضيين بعد لجوء الناس الى السباحة بسبب حرارة الجو الشديدة.ووجه قائد شرطة المثنى سامي سعود في بيان تلقت “ ميديا نيوز” نسخة منه، “تحذير الى الموطنين عن مخاطر السباحة”.وقال جفات “موجها ندائه الى المواطنين في محافظة المثنى نحذركم من ممارسة […]

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