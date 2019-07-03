2019/07/03 | 19:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكرت مواقع خبرية أن الكيان الإسرائيلي يسعى للحصول على أرض لإنشاء مطار شمالي السعودية يمكن استخدامه لطائراته العسكرية التي تجول في المنطقة، كما تشمل المباحثات سماح المملكة لجنود الكيان بالإقامة في الموقع مع وضع أجهزة للمراقبة والتجسس الخاصة بأمن المطارات العسكرية.وقالت المصادر إن طلب كيان الإحتلال قدم للسعودية قبل أشهر، وبدأت مشاورات ولقاءات بشأنه، وينص على استئجار المنطقة العسكرية لمدة طويلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اتفاقية عسكرية جديدة بين الكيان الصهيوني والسعودية) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اتفاقية عسكرية جديدة بين الكيان الصهيوني والسعودية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).