السامرائي: لم يعد ممكنا

2019/07/03 | 19:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد المحلل السياسي وفيق السامرائي، اليوم الأربعاء، بانه لم يعد ممكنا (حتى التفكير) في عودة تنظيم داعش الارهابي أو سيطرته من جديد على مدن عراقية وسورية كما حدث سابقا".

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