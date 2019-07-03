2019/07/03 | 19:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: SxlG6ryYOTI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تعزيزات أمنية في نينوى بعد هجوم داعش على قرية الخزرجية الحدودية مع سوريا) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. تعزيزات أمنية في نينوى بعد هجوم داعش على قرية الخزرجية الحدودية مع سوريا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).