بوتين يصادق على تعليق مشاركة روسيا بمعاهدة الصواريخ متوسطة المدى‎

2019/07/03 | 19:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ دولي

صادق

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء، على مرسوم تعليق بلاده مشاركتها في

معاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى التي أبرمتها روسيا والولايات المتحدة خلال

الحرب الباردة.

وبموجب

المرسوم الذي نشره الكرملين ويدخل حيز التنفيذ فور المصادقة عليه، تتوقف روسيا عن

الالتزام بالنص الذي وقعت عليه القوتان عام 1987، وينص على حظر استخدامهما

الصواريخ الأرضية التي يراوح مداها بين 500 و5500 كيلومتر.

ووافق

البرلمان في حزيران/يونيو على هذا القرار الذي أعلنته موسكو في شباط/فبراير.

وانسحب

الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الأول من شباط/فبراير من معاهدة الصواريخ النووية

المتوسطة المدى، وتبعته موسكو بتعليق مشاركتها فيها في اليوم التالي، ويتبادل

الطرفان الاتهامات بخرق الاتفاقية.

وأعطى

الرئيس الروسي مباشرةً الأمر بتطوير طرازات جديدة من الصواريخ المتوسطة الأرضية

خلال عامين، لا سيما من خلال تعديل محركات ذات مدى متوسط موجودة أصلًا، لكنها

منتشرة بحرًا أو جوًّا فقط.

ووضع

إبرام المعاهدة حدًا لأزمة الصواريخ الأوروبية التي اندلعت مع نشر الاتحاد

السوفيتي صواريخ ”اس اس 20“ ذات الرؤوس النووية في أوروبا، ويخشى أن يؤدي تعليقها

إلى انطلاق سباق تسلح جديد بين موسكو وواشنطن.

ومستقبل

اتفاقية ”ستارت“ حول الحد من الأسلحة النووية الإستراتيجية، التي ينتهي مفعولها في

عام 2021 أيضًا مجهول، وأكد بوتين السبت أن موسكو وواشنطن بدأتا ”مشاورات“ حول

تمديدها.

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