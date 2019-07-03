2019/07/03 | 19:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال المصدر إن الحريق اندلع بعد انفجار ست عبوات ناسفة بالتعاقب في قرية عين الجحش ضمن ناحية الشورة بمحافظة نينوى على بعد 70 كيلومترا جنوبي الموصل.

انتهى.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اخماد حريق في خط أنابيب نفط استراتيجي جنوبي الموصل) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اخماد حريق في خط أنابيب نفط استراتيجي جنوبي الموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).