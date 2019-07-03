القيثارة الخضراء يقترب من حسب لقب الدوري العراقي 2019

2019/07/03 | 19:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ويعد الموسم الحالي 2018/ 2019، هو الافضل في تأريخ النادي من جميع الجوانب، فالنادي فاز في 26 مباراة وتعادل 7 مرات وخسر في لقاء واحد فقط، فيما تمكن فريق القيثارة الخضراء من تسجيل 71 هدفاً، فبينما تلقت شباكه 18 هدفاً.ويعد موسم 1997/ 1998، هو ثاني افضل موسم للقيثارة الخضراء، إذ فاز الفريق في 23 مباراة من اصل 30، فيما تعادل في اربع مناسبات وخسر في ثلاث، وسجل 71 هدفاً وتلقت شباكه 30 هدفاً.فريق القيثارة الخضراء، لم يكتفِ بالانجاز الجماعي فحسب وانما على السمتوى الفردي ايضاً، حيث يعتلي علاء عبد الزهرة ترتيب هدافي الدوري الممتاز برصيد 28 هدفاً.

انتهى.

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