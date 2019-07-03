النزاهة الاردنية توقف شخص انتحل صفة

2019/07/03 | 20:00

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قرر مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد في الأردن، اليوم الأربعاء، توقيف متهم انتحل صفة السفير الأردني في الكويت أسبوعًا في مركز إصلاح وتأهيل

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