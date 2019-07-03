سناء ساسي - الإستشراق الفنّي في تونس : ذاكرة تاريخية و تخييلية

2019/07/03 | 20:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سناء_ساسي يعتبر الإستشراق من أكثر الظواهر الثقافية والتاريخية والسياسية أحدثت جدلية حضارية واضحة عكست ملامح الحضارة العربية منها الحياة اليومية و أهم ظواهرها ، حملت ملامحها روعة وسحر و غرابة وعجائبية ، تراوحت بين الحقيقة و الخيال ، عكس الفنان الغربي تمثلاّته عن الشرق مباشرة من خلال إحتكاكه الثقافي المباشر بالشرق و من خلال حكايات ألف ليلة و ليلة ، جعلت أعمالهم ذاكرة تاريخية و وتخييلية.كان الإستشراق ......

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