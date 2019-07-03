عذري مازغ - مونة الجميلة ذات الشعر الطويل

2019/07/03 | 20:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عذري_مازغ نرى أوربا وأمريكا بعيون نبتت في تربة التخلف البنيوي، طبيعي جدا أن نراهم في جنات خالدات، قبل هجرتي إلى أوربا كنت ارى ذلك بشكل يبدو طبيعيا، فنحن جيل مكبوت على كل المستويات، في المعرفة والتثقيف وغياب المعلومة، في الحريات الفردية والجماعية، في الحريات السياسية والإيديولولجية والعقائدية، في الحب كنمط غريزي حيواني عادي، وفي الإقتصاد: البطالة، غياب الأفق، "قلة الموارد"، بؤس في كل شيء، حتى في الإنتماء.

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