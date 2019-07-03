2019/07/03 | 20:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فاطمة_ناعوت ماذا تنتظر؟=======لا أحبُّ الانتظار.لكنني أنتظر.أنتَ أيضًا تنتظر.كلُّنا ينتظر.الإنسانُ بوجه عام يحيا حال انتظار دائمة لشيء ما.إما ينتظرُ شيئًا ماديًّا مثل رسالة، كتاب، حبيب غائب، نقود، ابن ضالّ، أو حتى ينتظر أن يرفعَ الطعام من على الموقد.أو ينتظر شيئًا معنويًّا مثل: لقاء، سفر، ترقية، نجاح، عدالة، ميلاد أو حتى موت.وإن زعمت عزيزي القارئ أنكَ الآن (في هذه اللحظة تحديدًا) لا تنتظر ش......

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