أبو كلل يرد على السنيد بدقيقة معارضة.. لا يليق بك الكذب وانت في عمرك هذا…!!

2019/07/03 | 20:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات: يس عراق رد القيادي في تيار الحكمة بليغ أبو كلل على تصريحات القيادي في حزب الدعوة حسن السنيد الذي كشف عن مفاوضات تجريها الحكمة خلال اجتماعات سرية حول حصتها في الدرجات الخاصة رغم تبنيها خيار المعارضة السياسية.وقال ابو كلل في مقطع مصور على حسابه في تويتر رصدته “يس عراق”كما وردت ، “رسالة إلى […]

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