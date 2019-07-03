منتخب العراق بالطائرة يخسر من البحرين ويدخل عنق الزجاجة بالتصفيات الآسيوية

2019/07/03 | 20:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم

دخل منتخب العراق بالطائرة تحت سن 23 اليوم الاربعاء، عنق الزجاجة بالخسارة من نظيره البحريني بثلاثة اشواط دون مقابل، بعد خسارة وفوزين سابقين في التصفيات الآسيوية الجارية في البحرين بمشاركة العراق والبحرين والسعودية وقطر والكويت وفلسطين، حيث تتأهل ثلاثة منتخبات من أصل 6 الى النهائيات الآسيوية.

في لقاء اليوم امام البحرين هي المباراة الرابعة للفريق العراقي في التصفيات وخسرها بثلاثة اشواط دون مقابل عراقي، وبواقع (25-22) و (25-19) و (25-23).

وكان منتخب العراق قد استهل التصفيات بالخسارة من السعودية ومن ثم الفوز على الكويت وقطر، وتنتظره مباراة أخيرة امام المنتخب الفلسطيني وبموجبها تتوضح صورة التأهل للنهائيات الآسيوية في مينمار شهر ايلول المقبل.

بغداد اليوم

عاد فريق الجوية بكرة القدم من النجف بنقاط مباراته مع نفط الوسط والفوز 2-1 ، في ختام الجولة 34 بمنافسات دوري الكرة الممتاز

بداية الشوط الاول شهدت تفوقا للجوية وتمكن من الوصول الى المرمى من دون فرص فعالة الى حد الربع ساعة الاولى منه،

بغداد اليوم - متابعة

انضم اللاعب البرازيلي مارسيلو جونيور إلى قائمة لاعبي ريال مدريد الذين واجهوا العديد من المشاكل من حيث ارتكاب مخالفات في القيادة أو على الطرق العامة.

ولعب مارسيلو دور البطولة في حادث وقع في مدينة بارا دي لاجوا البرازيلية يوم

بغداد اليوم-بغداد

وضعت لجنة المسابقات بإتحاد الكرة اليوم الاربعاء، موعدا جديدا للقاء المرتقب بين الزوراء والجوية ضمن منافسات الجولة 16 من المرحلة الثانية بدوري الكرة الممتاز.

وذكرت اللجنة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "اللجنة حددت يوم ال

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