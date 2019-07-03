الثقافة النيابية ترد على قائد عمليات البصرة :لا نسمح بتهديد الاعلاميين وندعو عبد المهدي الى اتخاذ الاجراءات المناسبة

2019/07/03 | 20:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفضت لجنة الثقافة والاعلام والسياحة والاثار في مجلس النواب التصريحات التي ادلى بها قائد عمليات البصرة بشأن التظاهرات وتهديد الاعلاميين الذين يغطون الاحداث باعتقالهم وزجهم في السجون.وأبدت اللجنة في بيان لها اليوم “استغرابها من تصريح قائد العمليات الفريق الركن قاسم نزال لاحدى القنوات الاعلامية التي لا تنم عن الشعور بالمسؤولية وتدل على عدم الدراية […]

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