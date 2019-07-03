2019/07/03 | 20:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى مدير عام مؤسسة الامل الإعلامية الأستاذ مازن المالكي مع مدير عام الإعلام الخارجي لوزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي في جمهورية الإسلامية الإيرانية الأستاذ علي رضا شيروي.حيث دار الناقش عن دور الاعلام الإسلامي الهادف وضرورة تفعيل الخطاب الديني بما يلائم الواقع المعاصر.وأوضح الأستاذ شيروي إن الخطاب الديني بحاجة ماسة وضرورية للتجديد وذلك بتوظيف وسائل …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مدير مؤسسة الامل الإعلامية ومدير عام الاعلام الخارجي لوزارة الثقافة و الارشاد الإسلامية يؤكدان على ضرورة التجديد في الخطاب الإعلامي الديني النعيم نيوز.

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