الإعلام والاتصالات تعلن ايقاف عملية تهريب سعات الإنترنت في محافظة ديالى

2019/07/03 | 20:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ ديالى

أعلنت هيئة الاعلام والاتصالات وهيئة النزاهة، اليوم الاربعاء، ايقاف عملية تهريب سعات الانترنت في محافظة ديالى.

وذكر

بيان للهيئة، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “الفرق الفنية

التابعة لمكتب هيئة الاعلام والاتصالات في المنطقة الشمالية و مديرية تحقيقات هيئة

النزاهة في ديالى ومكتب المفتش العام لوزارة الاتصالات ومكتب المفتش العام له‍يئة

الاعلام والاتصالات وبمساندة قوة من سوات ديالى وقوات الجيش العراقي تمكنت من ضبط

عملية تهريب سعات الانترنت الى محافظة ديالى عبر قضاء خانقين”.





واضاف

ان “الفريق المشترك توصل الى عمليات التهريب من خلال رصد الطيف الترددي الذي

تقوم به الفرق الفنية الجوالة لهيئة الاعلام والاتصالات، اذ تم تحديد استخدام

وصلات مايكروية غير مرخصة من الهيئة تستخدم لتهريب سعات الانترنت، وعلى اثرها خرج

الفريق الفني والامني المشترك وتم ايقاف البث ومصادرة الابراج المخالفة، اضافة الى

الاجهزة المستخدمة في عمليات التهريب”.

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