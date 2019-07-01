التعليم تدعو طلبة الجامعات والمعاهد الالتزام بالتدريب الصيفي

2019/07/03 | 20:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ بغداد

دعت

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاربعاء، جميع طلبة الجامعات والمعاهد

بدء التدريب الصيفي والالتزام به لهذا العام 2018 – 2019 وتكون المباشرة بالتدريب

في المواقع التدريبية المشار إليها حسب توجيهات الجهة المعنية .

وقالت

الوزارة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “يجب الإلتزام

بكافة توصيات وتعليمات وزارة التعليم العالي بهذا الخصوص وفي حال عدم المباشرة في

الوقت المحدد يعتبر الطالب راسب في مادة التدريب الصيفي”، مبينة ان

“التعليمات تنص بعدم تسليم وثائق التخرج للطلبة الا بعد اتمامهم التدريب

الصيفي وشرط النجاح فيه”.

واضافت

انه “في حالة تغيب الطالب لمدة ٦ ايام يكون راسبا في التدريب العملي علماً ان

مدة التدريب الصيفي هي من 1/7/2019 ولغاية 1/8/2019”.

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