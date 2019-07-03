اعتقال قيادي لدى داعش في قضاء الطوز

2019/07/03 | 20:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ ديالى

القت

استخبارات قيادة فرقة الرد السريع، اليوم الاربعاء، القبض على احد قيادات عصابات

داعش الارهابية الفارين من محافظة ديالى.

وذكر

المكتب الاعلامي للفرقة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان

“الاستخبارات التابعة للفرقة تمكنت من القاء القبض على الارهابي (وسام كامل

سراج حمد العزي) في قضاء الطوز “، مشيرا الى ان “الارهابي المذكور مطلوب

للقضاء وفق الماددة ٤ارهاب”.

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