2019/07/03 | 20:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المنافذ تعلن إحالة 39 شاحنة تحمل حديد تسليح في منفذ الشيب إلى القضاء هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/07/03 | 20:44.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

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