البرلمان يحدد موعد انعقاد جلسته المقبلة

2019/07/03 | 20:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… أكد النائب عن تحالف سائرون عباس عليوي، الأربعاء، أن مجلس النواب سيعقد جلسته يوم السبت في الثالث عشر من الشهر الجاري، فيما رجح تمرير مرشح وزارة التربية عبر الجلسة.وقال عيلوي في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “مجلس النواب سيعقد جلسته المقبلة في يوم السبت المصادف الثالث عشر من الشهر الجاري”، لافتا […]

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