الإعلام الأمني: مقتل 3 ارهابيين خلال محاولتهم الفرار في نينوى

2019/07/03 | 20:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت خلية الاعلام الأمني، الاربعاء، مقتل 3 ارهابيين بضربة لطائرات الدولي في محافظة نينوى.

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