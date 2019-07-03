الداخلية تكشف تفاصيل جريمة احراق طفل عمره سنة ونصف في الموصل

2019/07/03 | 20:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وزارة الداخلية، الأربعاء، عن تفاصيل جريمة احراق طفل عمره سنة ونصف في مدينة الموصل بمحافظة نينوى.

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