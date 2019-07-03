فاروق ملا مصطفى.. في نظر بعض أقاربه وأصدقائه

2019/07/03 | 20:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حمه رشيد غريب *انشق الحزب الشيوعي العراقي الى جناحين مختلفين.ضم جناح القيادة المركزية أغلب القياديين ومعظم اعضاء الحزب، كنا مع هذا الجناح.مثّل فاروق ملا مصطفى دوراً متميزاً في تلك الفترة.برز قيادياً، وكنت عضواً في اللجنة المحلية في السليمانية.*رجل شجاع.يحب الفكاهة والمزاح والكلام المليح.يملك سحرا غريبا لجذب الناس وكسبهم.خصصنا ...

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