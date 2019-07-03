2019/07/03 | 20:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبارا من نهاية المهلة التي حددتها للشركاء الاوربيين في الاحد المقبل..متابعة ـ الصباح الجديد: أعلنت إيران امس الأربعاء أنها تنوي فعليا أن تنتج اعتبارا من الاحد 7 تموز اليورانيوم المخصب بدرجة تفوق الحد الاقصى المسموح به في اطار الاتفاق النووي المبرم مع القوى الكبرى والبالغ 3,67%.وأوضح الرئيس الايراني حسن روحاني أن هذا القرار ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ايران تعتزم تجاوز الحد الأقصى المسموح في الاتفاق النووي لتخصيب اليورانيوم) نشر أولاً على موقع (الصباح الجديد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ايران تعتزم تجاوز الحد الأقصى المسموح في الاتفاق النووي لتخصيب اليورانيوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح الجديد).