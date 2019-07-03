الداخلية صامتة !15 قتيلا وجريحا في معركة بين مدير الدفاع المدني وخصومه عشيرة العتابي بالفضيلية وسط بغداد

2019/07/03 | 20:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفع عدد القتلى والجرحى في معركة مدير الدفاع المدني كاظم سلمان بوهان العكيلي وعشيرة العتابي اليوم الاربعااء الى 15 قتيلا وجريحا بين القتلى ابنه وابن شقيقة في منطقة الفضيلية لتربية الجاموس في بغداد وأن “إمرأة قد قتلت من عشرة أخرى واصيب 4 آخرين وتم حرق عدد من المنازل”.زلم يصدر اي بيان من وزارة الداخلية...

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