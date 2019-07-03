مكتب السيستاني يعلن الجمعة بداية شهر ذي القعدة

2019/07/03 | 20:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ أعلن مكتبُ المرجعية الدينية العليا علي السيستاني ، اليوم الاربعاء، أن يوم غدٍ الخميس هو المُتمّم لشهر شوال لعام ١٤٤٠ للهجرة ، و أن يوم الجمعة الموافق (٥ / ٧ / ٢٠١٩ م) هو الأول من شهر ذي القعدة الحرام لعام ١٤٤٠ للهجرة، بحسب بيان الموقع الخاص بالمرجعية الدينية.

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