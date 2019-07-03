بعد ليل هادئ.. غضب في الديوانية وعقوبات قد تصل إلى “الإزالة”

2019/07/03 | 20:52

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سومر نيوز: بغداد..



أعرب عدد من اهالي محافظة الديوانية، الاربعاء، عن استيائهم بعد انقضاء ليلة من الظلام والنوم باجواء حار...

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