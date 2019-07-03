الجيش الإيراني يهدد القوات الامريكية بسلاح سري

2019/07/03 | 20:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر الجيش الإيراني، اليوم الأربعاء، من امتلاكه سلاحا سريعا يبث الرعب لدى القوات الأمريكية.وحذر قائد الدفاع الجوي في الجيش الإيراني أمير صباحي، الولايات المتحدة من أن إيران لديها سلاح سري خاص بها وأنها ستقاومها به.

ونقلت وكالة تسنيم عن صباحي قوله، انه "على أمريكا ألا تنسى أبدا، ونحذر دائما بأن الاستعراض العسكري أمام الجمهورية الإسلامية قد ولى، لأنه لدينا سلاح سري وخاص بنا فقط، وسوف نقاومها به".

وأضاف قائد الدفاع الجوي الإيراني، ان "وقوف القوات الأمريكية على بعد 200 ميل في البحر كان بسبب القدرة العسكرية للقوات المسلحة الإيرانية، العدو يعلم جيدا أن الجهوزية الإيرانية غير قابلة للامتحان، وأول خطأ يرتكبه سيكون آخر خطأ له".

وتابع صباحي، ان "أمريكا غير موثوق بها لأنها تستخدم من جهة سياسة الضغط القصوى وتكدس القوات العسكرية في الخليج الفارسي وترغب في فرض نواياها القذرة على إرادة الشعب الإيراني، وتدق من طرف آخر طبول الحرب، وتوسع نطاق العقوبات، وتأتي تريد التفاوض، بعد كل ذلك لا يمكن الوثوق بها في المفاوضات".

يذكر ان الرئيس الإيراني حسن روحاني قد أعلن في أيار الماضي، أن بلاده اتخذت خطوتين استراتيجيتين بوقف بيع اليورانيوم المخصب الفائض عن الـ 300 كيلوغرام، ووقف بيع الماء الثقيل الفائض عن 130 كيلوغراما، مؤكدا أنها أيضا أمهلت أطراف الاتفاق النووي مدة 60 يوما لتأمين مصالح إيران في النفط والتعاملات البنكية وإن لم تفعل ستزيد بلاده نسبة تخصيبها لليورانيوم إلى النتيجة المرجوة.



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