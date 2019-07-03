الإعلام الأمني: مقتل 3 إرهابيين بعد محاولتهم الفرار وترك عجلتهم

2019/07/03 | 20:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأربعاء، مقتل ٣ إرهابيين "غربي جبل المنايف" بعد محاولتهم الفرار وترك عجلتهم.

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