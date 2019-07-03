الكشف عن جريمة قتل طفل بعد أسبوع من وقوعها في مدينة الموصل

2019/07/03 | 20:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء سعد معن، اليوم الأربعاء، الكشف عن جريمة قتل طفل بعد أسبوع من وقوعها في الجانب الأيمن لمدينة الموصل.

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