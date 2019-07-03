2019/07/03 | 20:54
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- امنية- كلكامش برس؛ أعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الاربعاء، مقتل 3 ارهابيين غربي جبل المنايف في نينوى.
وقالت الخلية في بيان تلقت “كلكامش برس” نسخة منه، إنه “وفقاً لمعلومات دقيقة من قيادة عمليات نينوى، تم قتل ٣ إرهابيين “غربي جبل المنايف” بعد محاولتهم الفرار وترك عجلتهم”.
واضافت ان “طائرات التحالف الدولي تمكنت من متابعتهم وقتلهم […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل 3 ارهابيين غربي جبل المنايف) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وقالت الخلية في بيان تلقت “كلكامش برس” نسخة منه، إنه “وفقاً لمعلومات دقيقة من قيادة عمليات نينوى، تم قتل ٣ إرهابيين “غربي جبل المنايف” بعد محاولتهم الفرار وترك عجلتهم”.
واضافت ان “طائرات التحالف الدولي تمكنت من متابعتهم وقتلهم […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل 3 ارهابيين غربي جبل المنايف) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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