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مقتل 3 ارهابيين غربي جبل المنايف


مقتل 3 ارهابيين غربي جبل المنايف
2019/07/03 | 20:54
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- امنية- كلكامش برس؛ أعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الاربعاء، مقتل 3 ارهابيين غربي جبل المنايف في نينوى.

وقالت الخلية في بيان تلقت “كلكامش برس” نسخة منه، إنه “وفقاً لمعلومات دقيقة من قيادة عمليات نينوى، تم قتل ٣ إرهابيين “غربي جبل المنايف” بعد محاولتهم الفرار وترك عجلتهم”.

واضافت ان “طائرات التحالف الدولي تمكنت من متابعتهم وقتلهم […]

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