2019/07/03 | 21:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. السفانة تتعاقد مع مدرب روماني لتدريب الفريق #المربد) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: sGivf6tLQ1o
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. السفانة تتعاقد مع مدرب روماني لتدريب الفريق #المربد) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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