كشف تفاصيل جريمة قتل بحق طفل رضيع في الموصل

2019/07/03 | 21:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال الناطق باسم الوزارة اللواء سعد معن، إن "مديرية شرطة ام الربيعين التابعة لقيادة شرطة نينوى وبالتعاون مع قاضي تحقيق الخفر ونائب المدعي العام اكتشفت جريمة قتل حصلت قبل أسبوع بحق طفل يبلغ من العمر سنة ونصف في داره في الجانب الايمن لمدينة الموصل".انتهى.

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