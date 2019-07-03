مكتب السيد السيستاني يحدد أول ايام شهر ذي القعدة الحرام

2019/07/03 | 21:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- النجف

أعلن مكتبُ سماحة السيد السيستاني ( دام ظلّه ) في النجف الأشرف، اليوم الاربعاء، أن يوم غدٍ الخميس هو المُتمّم لشهر شوال المكرّم

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